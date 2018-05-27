На финал Лиги чемпионов 2018 в Украину приехали почти 25 тыс. иностранцев

Более половины болельщиков из других стран уже покинули Украину

На финал Лиги чемпионов 2018 в Украину приехали почти 25 тыс. болельщиков из других стран. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что пограничники в целом оформили почти 25 тыс. болельщиков, причем только за последние сутки - 15 тыс. человек. Основной поток традиционно пришелся на аэропорты Киева. Однако прибытие болельщиков фиксировалось в аэропортах Львова, Одессы, Харькова и Ивано-Франковска, а также в пунктах пропуска на границе со странами ЕС.

По состоянию на утро 27 мая на выезд из страны оформили более половины иностранцев. Футбольные команды испанского "Реала" и английского "Ливерпуля" через авиационные пункты пропуска также уже покинули территорию Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что финал Лиги чемпионов в Киеве прошел без серьезных нарушений. На самом матче присутствовали приблизительно 50 тыс. человек.



