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У поліції зробили заяву щодо смарагдового кольору світлофора: що саме зміниться

Ілюстративне фото: в Україні з'явиться новий колір на світлофорах (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

В Україні нові світлофори будуть з більш насиченим зеленим сигналом. Але принципово серйозних змін не очікується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Facebook.

"Щодо "смарагдових" світлофорів, інформація про які поширилася в мережі. Нова редакція ДСТУ щодо світлофорів принципово серйозних відмінностей не передбачає", - зазначив він.

Фото: на світлофорах з'явиться новий колір (facebook.com/Bilosh)

Білошицький уточнив, що нові стандарти запровадили для гармонізації з європейськими нормами. Вони передбачають, що:

  • стрілки на лінзах світлофорів будуть шевронними;
  • колір зеленого сигналу світлофора буде зеленим (більш насиченим, приведеним до європейських стандартів);
  • велосипедні світлофори з піктограмою велосипеда та з лінзою 100 мм для велосипедних доріжок та розташування праворуч від дороги, та лінзою 200 мм, якщо світлофор розташований над дорогою;
  • спільні велопішоходні світлофори;
  • таймер зворотного відліку часу як на пішохідних, так і транспортних, у тому числі на велосипедних світлофорах.

"Звичайно, не йдеться про заміну всіх старих світлофорів, а лише стандарти для майбутніх реконструкцій та будівництва доріг", - підкреслив він.

 

Смарагдовий колір світлофора

Нагадаємо, наступного року в Україні зміняться стандарти щодо світловорів на дорогах. Зокрема, зелений колір тепер замінить смарагдовий.

Більш детально про нововведення - у матеріалі РБК-Україна.

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