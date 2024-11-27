У поліції зробили заяву щодо смарагдового кольору світлофора: що саме зміниться

В Україні нові світлофори будуть з більш насиченим зеленим сигналом. Але принципово серйозних змін не очікується.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького у Facebook.
"Щодо "смарагдових" світлофорів, інформація про які поширилася в мережі. Нова редакція ДСТУ щодо світлофорів принципово серйозних відмінностей не передбачає", - зазначив він.
Білошицький уточнив, що нові стандарти запровадили для гармонізації з європейськими нормами. Вони передбачають, що:
"Звичайно, не йдеться про заміну всіх старих світлофорів, а лише стандарти для майбутніх реконструкцій та будівництва доріг", - підкреслив він.
Нагадаємо, наступного року в Україні зміняться стандарти щодо світловорів на дорогах. Зокрема, зелений колір тепер замінить смарагдовий.
Більш детально про нововведення - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.