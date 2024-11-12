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У мережі написали про вибух у відділенні поліції Дарницького району Києва. Поліція спростувала

Фото: у поліції спростували інформацію про вибух у відділенні Дарницького району Києва (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова, Юлія Акимова

У мережі повідомляли про вибух у відділенні поліції Дарницького району Києва у вівторок, 12 листопада. Однак ця інформація не відповідає дійсності. Вибух пролунав неподалік.

Про це РБК-Україна повідомив речник поліції Дарницького управління поліції Євген Ласкін.

Про вибухи на лівому березі Києва повідомляли ще близько 15:00. У мережі писали, що він пролунав саме у відділенні поліції Дарницького району. 

За словами Ласкіна, інформація про вибух саме у відділі поліції не відповідає дійсності. Вибух відбувся неподалік.

Як розповів речник, постраждалих внаслідок події нема. Наразі поліція з’ясовує усі деталі та обставини.

Нагадаємо, ввечері 8 листопада в Києві затримали кількох чоловіків. Вони влаштували незаконну стрілянину в одному із районів столиці.

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КиївВибухПоліція Києва