В сети написали о взрыве в отделении полиции Дарницкого района Киева. Полиция опровергла

В сети сообщали о взрыве в отделении полиции Дарницкого района Киева во вторник, 12 ноября. Однако эта информация не соответствует действительности. Взрыв раздался неподалеку.
Об этом РБК-Украина сообщил спикер полиции Дарницкого управления полиции Евгений Ласкин.
О взрывах на левом берегу Киева сообщали еще около 15.00. В сети писали, что он раздался именно в отделении полиции Дарницкого района.
По словам Ласкина, информация о взрыве в отделе полиции не соответствует действительности. Взрыв произошел неподалеку.
Как рассказал спикер, пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время полиция выясняет все детали и обстоятельства.
Напомним, вечером 8 ноября в Киеве задержали нескольких мужчин. Они устроили незаконную стрельбу в одном из районов столицы.
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