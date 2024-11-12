В сети написали о взрыве в отделении полиции Дарницкого района Киева. Полиция опровергла

О взрывах на левом берегу Киева сообщали еще около 15.00. В сети писали, что он раздался именно в отделении полиции Дарницкого района.

По словам Ласкина, информация о взрыве в отделе полиции не соответствует действительности. Взрыв произошел неподалеку.

Как рассказал спикер, пострадавших в результате происшествия нет. В настоящее время полиция выясняет все детали и обстоятельства.