У поліції розвіяли фейк росіян про удар по Харкову

Сьогодні зранку Росія завдала удар ракетою по Харкову. Після інциденту ворожа пропаганда почала заявляти про дві сотні загиблих людей, але їх твердження є фейком.
Про це заявив начальник Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Facebook.
"Ворожа пропаганда бреше про 200 загиблих у Харкові - удар був по Київському району. На щастя, обійшлося без жертв, постраждала одна цивільна жінка, у неї закритий перелом правої кисті", - написав він.
Болвінов уточнив, що росіяни атакували місто з ОТРК Іскандер-М та поцілили біля одного зі спорткомплексів. Поруч знаходиться житлова забудова. На місці удару по відкритій місцевості залишилася величезна вирва.
Також представник правоохоронних органів поінформував, що наразі вже встановлено тип ракети, яку ворог випустив по цивільних. Зокрема, це зброя, яку в тому числі використовують для ураження командних пунктів та підземних бункерів.
"Натомість росіяни просто вдарили нею поблизу спального району. Жодних військових поблизу не було. Працюємо на місці влучання, збираємо докази воєнного злочину російської армії", - резюмував він.
Нагадаємо, що місцеві жителі чули кілька вибухів у Харкові близько 11:00.
Очільник Харківської ОВА повідомляв, що на той момент за попередніми даними було влучання в Київському районі міста. Ворог влучив у землю, було пошкоджено скління житлового будинку.
Також він додав, що за даними медиків, постраждала одна людина. Йдеться про 48-річну жінку, яку госпіталізували до медзакладу.
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