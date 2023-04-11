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У поліції розповіли, скільки дітей загинуло під час окупації Київської області

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Київ, Вівторок 11 квітня 2023 19:59
У поліції розповіли, скільки дітей загинуло під час окупації Київської області Ілюстративне фото: у поліції назвали кількість дітей, які загинули під час окупації Київської області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Київській області під час окупації внаслідок агресії російських солдатів загинуло 38 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника головного управління Нацполіції Київської області Андрія Нєбитова.

"Під час окупації та активних бойових дій на території Київської області поранення отримали 43 дитини, з них 18 дівчаток віком від 1 до 17 років та 25 хлопчиків віком від 3 до 17 років", - заявив Нєбитов.

Він також додав, що на сьогоднішній день зниклими безвісти вважають чотирьох неповнолітніх, троє з них - з однієї родини.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни 9 квітня вдарили по Запоріжжю, внаслідок чого загинула дитина.

Також ми писали, що в Авдіївці росіяни вбили п'ятимісячну дитину.

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Київська область діти Війна Росії проти України
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