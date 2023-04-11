У поліції розповіли, скільки дітей загинуло під час окупації Київської області
У Київській області під час окупації внаслідок агресії російських солдатів загинуло 38 дітей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг начальника головного управління Нацполіції Київської області Андрія Нєбитова.
"Під час окупації та активних бойових дій на території Київської області поранення отримали 43 дитини, з них 18 дівчаток віком від 1 до 17 років та 25 хлопчиків віком від 3 до 17 років", - заявив Нєбитов.
Він також додав, що на сьогоднішній день зниклими безвісти вважають чотирьох неповнолітніх, троє з них - з однієї родини.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни 9 квітня вдарили по Запоріжжю, внаслідок чого загинула дитина.
Також ми писали, що в Авдіївці росіяни вбили п'ятимісячну дитину.
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