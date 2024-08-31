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В поліції показали відео рятувальної операції після обстрілу Харкова

Харків, Субота 31 серпня 2024 11:35
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В поліції показали відео рятувальної операції після обстрілу Харкова Фото: у поліції показали, як рятували людей після удару РФ по Харкову 30 серпня (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Наталія Гурковська

З'явилися кадри після масованої атаки на Харків 30 серпня. Зокрема, на відео видно, за яких умов довелося рятувати людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Кадри рятувальної операції після учорашнього ворожого обстрілу Харкова", - написав він.

За словами Білошицького, патрульні діставали поранених, евакуювали людей із заблокованих квартир, надавали домедичну допомогу.

Обстріл Харкова

Російські окупанти влаштували масштабну атаку на Харків увечері, 30 серпня. Влучання фіксували одразу на п'яти локаціях міста.

Загарбники спеціально цілилися по густонаселеному житловому сектору Харкова. Росіяни скинули ФАБ-500 на Індустріальний, Слобідський райони та центр міста.

На даний момент відомо про 97 постраждалих та шістьох загиблих після обстрілу Харкова. Серед загиблих - 14-річна дитина, а серед поранених - 22 неповнолітніх.

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