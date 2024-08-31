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В полиции показали видео спасательной операции после обстрела Харькова

Харьков, Суббота 31 августа 2024 11:35
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В полиции показали видео спасательной операции после обстрела Харькова Фото: в полиции показали, как спасали людей после удара РФ по Харькову 30 августа (facebook.com/police.kharkov)
Автор: Наталия Гурковская

Появились кадры после массированной атаки на Харьков 30 августа. В частности, на видео видно, в каких условиях пришлось спасать людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

"Кадры спасательной операции после вчерашнего вражеского обстрела Харькова", - написал он.

По словам Белошицкого, патрульные доставали раненых, эвакуировали людей из заблокированных квартир, оказывали медицинскую помощь.

Обстрел Харькова

Российские оккупанты устроили масштабную атаку на Харьков вечером, 30 августа. Попадания фиксировали сразу на пяти локациях города.

Захватчики специально целились по густонаселенному жилому сектору Харькова. Россияне скинули ФАБ-500 на Индустриальный, Слободской районы и центр города.

На данный момент известно про 97 пострадавших и шести погибших после обстрела Харькова. Среди погибших - 14-летний ребенок, а среди раненых - 22 несовершеннолетних.

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