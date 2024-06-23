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У поліції показали перші хвилини ударів по Харкову 22 червня

Харків, Неділя 23 червня 2024 14:13
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У поліції показали перші хвилини ударів по Харкову 22 червня Фото: наслідки обстрілу Харкова 22 червня (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Наталія Гурковська

У поліції показали перші хвилини ударів РФ по Харкову 22 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Перші хвилини учорашнього ворожого обстрілу центральної частини Харкова. Тримайся, незламний", - написав він.

Обстріл Харкова

Російські війська 22 червня знову масовано обстріляли Харків, завдавши чотирьох ударів КАБами. Загарбники застосували звичну тактику - вдарили по житловому будинку.

23 червня в ДСНС закінчили розбір завалів на місці "прильотів", резюмувавши, що під час обстрілу двоє людей загинули, ще 53 поранені.

На даний момент у лікарні перебувають понад 40 людей після цього обстрілу, деякі з них – у тяжкому стані.

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