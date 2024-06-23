У поліції показали перші хвилини ударів по Харкову 22 червня
У поліції показали перші хвилини ударів РФ по Харкову 22 червня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.
"Перші хвилини учорашнього ворожого обстрілу центральної частини Харкова. Тримайся, незламний", - написав він.
Обстріл Харкова
Російські війська 22 червня знову масовано обстріляли Харків, завдавши чотирьох ударів КАБами. Загарбники застосували звичну тактику - вдарили по житловому будинку.
23 червня в ДСНС закінчили розбір завалів на місці "прильотів", резюмувавши, що під час обстрілу двоє людей загинули, ще 53 поранені.
На даний момент у лікарні перебувають понад 40 людей після цього обстрілу, деякі з них – у тяжкому стані.
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