У поліції показали перші хвилини ударів по Харкову 22 червня

У поліції показали перші хвилини ударів РФ по Харкову 22 червня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

Обстріл Харкова

Російські війська 22 червня знову масовано обстріляли Харків, завдавши чотирьох ударів КАБами. Загарбники застосували звичну тактику - вдарили по житловому будинку.

23 червня в ДСНС закінчили розбір завалів на місці "прильотів", резюмувавши, що під час обстрілу двоє людей загинули, ще 53 поранені.

На даний момент у лікарні перебувають понад 40 людей після цього обстрілу, деякі з них – у тяжкому стані.

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