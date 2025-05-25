У поліції показали кадри перших хвилин з місця обстрілів у Києві та Миколаєві

Росіяни в ніч на 25 травня масовано атакували Україну ракетами і дронами. Наразі з'явилось відео перших хвилин роботи поліції в перші хвилини після обстрілу у Києві та Миколаєві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram першого заступника начальника Департаменту поліції Олексія Білошицького.

"Ніч масованих атак: ми були поруч із перших хвилин... Ми надавали допомогу на місцях уражень: евакуйовували людей, організовували проїзд спецтехніки, допомагали рятувальникам", - написав Білошицький.

Також він додав до свого допису два відео, де зафіксовано роботу поліції на місцях обстрілів у Києві та Миколаєві.

Зокрема, на першому відео поліцейські виводили людей із будинку, оскільки після обстрілу горів будинок. Згодом надійшла інформація про повторний обстріл і правоохоронці перебуваючи в машині, пережили ворожий удар.

На другому відео поліцейські пішли до укриття та спитали, чи є серед людей травмовані внаслідок атаки. Крім того, вони допомагали евакуйовувати людей.

Окрім публікації кадрів, Білошицький підбив підсумки та уточнив, що ворог атакував 13 регіонів України, а саме - місто Київ, а також Київську, Житомирську, Хмельницьку, Тернопільську, Дніпропетровську, Миколаївську, Одеську, Харківську, Чернігівську, Черкаську, Сумську та Полтавську області.

"Понад 80 зруйнованих будинків, щонайменше 27 пожеж. Загинуло 12 людей, серед них - троє дітей з однієї родини на Житомирщині. Постраждало понад 70 осіб, понад 60 поранено", - додав він.