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В полиции показали кадры первых минут с места обстрелов в Киеве и Николаеве

Воскресенье 25 мая 2025 22:19
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В полиции показали кадры первых минут с места обстрелов в Киеве и Николаеве Иллюстративное фото: полицейские помогали эвакуировать людей и не только (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 25 мая массированно атаковали Украину ракетами и дронами. Сейчас появилось видео первых минут работы полиции в первые минуты после обстрела в Киеве и Николаеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram первого заместителя начальника Департамента полиции Алексея Билошицкого.

"Ночь массированных атак: мы были рядом с первых минут... Мы оказывали помощь на местах поражений: эвакуировали людей, организовывали проезд спецтехники, помогали спасателям", - написал Билошицкий.

Также он добавил к своему сообщению два видео, где зафиксирована работа полиции на местах обстрелов в Киеве и Николаеве.

В частности, на первом видео полицейские выводили людей из дома, поскольку после обстрела горел дом. Впоследствии поступила информация о повторном обстреле и правоохранители находясь в машине, пережили вражеский удар.

На втором видео полицейские пошли в укрытие и спросили, есть ли среди людей травмированные в результате атаки. Кроме того, они помогали эвакуировать людей.

Кроме публикации кадров, Билошицкий подвел итоги и уточнил, что враг атаковал 13 регионов Украины, а именно - город Киев, а также Киевскую, Житомирскую, Хмельницкую, Тернопольскую, Днепропетровскую, Николаевскую, Одесскую, Харьковскую, Черниговскую, Черкасскую, Сумскую и Полтавскую области.

"Более 80 разрушенных домов, по меньшей мере 27 пожаров. Погибли 12 человек, среди них - трое детей из одной семьи на Житомирщине. Пострадало более 70 человек, более 60 ранены", - добавил он.

Подробнее о последствиях атаки РФ по каждому из регионов - читайте в материале РБК-Украина.

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