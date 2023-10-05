В поліції показали кадри з місця загибелі 50 людей в селі під Куп'янськом
Російські окупанти вдарили по кафе та магазину в селі Гора Куп'янського району Харківської області, загинули 50 людей. В поліції показали кадри з місця трагедії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
"На даний час з-під завалів дістали 56 людей. 49 громадян загинуло, ще 7 травмовані. Серед постраждалих є дитина", - йдеться в повідомленні.
Трагедія в селі Гроза Харківської області
Днем у четвер, 5 жовтня, російські війська вдарили по кафе в селі Гроза Куп'янського району Харківської області. На той момент там перебувало близько 60 осіб, які зібрались на поминальний обід.
Наразі відомо про 50 загиблих, 29 з яких ідентифіковано. Ще 7 людей отримали поранення.
Цей удар став наймасовішим за кількістю жертв в Харківській області з початку російського вторгнення. На момент атаки в селі жили 330 людей.
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