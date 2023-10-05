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В поліції показали кадри з місця загибелі 50 людей в селі під Куп'янськом

Харків, Четвер 05 жовтня 2023 17:13
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В поліції показали кадри з місця загибелі 50 людей в селі під Куп'янськом Фото: у поліції показали кадри з місця обстрілу кафе у селі Гроза Харківської області (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти вдарили по кафе та магазину в селі Гора Куп'янського району Харківської області, загинули 50 людей. В поліції показали кадри з місця трагедії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"На даний час з-під завалів дістали 56 людей. 49 громадян загинуло, ще 7 травмовані. Серед постраждалих є дитина", - йдеться в повідомленні.

Трагедія в селі Гроза Харківської області

Днем у четвер, 5 жовтня, російські війська вдарили по кафе в селі Гроза Куп'янського району Харківської області. На той момент там перебувало близько 60 осіб, які зібрались на поминальний обід.

Наразі відомо про 50 загиблих, 29 з яких ідентифіковано. Ще 7 людей отримали поранення.

Цей удар став наймасовішим за кількістю жертв в Харківській області з початку російського вторгнення. На момент атаки в селі жили 330 людей.

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