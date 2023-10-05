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В полиции показали кадры с места гибели 50 человек в селе под Купянском

Харьков, Четверг 05 октября 2023 17:13
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В полиции показали кадры с места гибели 50 человек в селе под Купянском Фото: в полиции показали кадры с места обстрела кафе в селе Гроза Харьковской области (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты ударили по кафе и магазину в селе Гора Купянского района Харьковской области, погибли 50 человек. В полиции показали кадры с места трагедии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.

"В настоящее время из-под завалов достали 56 человек. 49 граждан погибли, еще 7 травмированы. Среди пострадавших есть ребенок", - говорится в сообщении.

Трагедия в селе Гроза Харьковской области

Днем в четверг, 5 октября, российские войска ударили по кафе в селе Гроза Купянского района Харьковской области. На тот момент там находилось около 60 человек, собравшихся на поминальный обед.

В настоящее время известно о 50 погибших, 29 из которых идентифицированы. Еще 7 человек получили ранения.

Этот удар стал самым массовым по количеству жертв в Харьковской области с начала российского вторжения. На момент атаки в селе жили 330 человек.

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