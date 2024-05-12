В поліції показали, як зараз виглядає Серебрянський ліс (відео)

"Продовжуємо боротися за кожен метр української землі", - йдеться у підписі до кадрів.

Що відомо про Серебрянський ліс

Серебрянський ліс має протяжність 10,1 га. Серебрянський ліс має ще одну назву - Кремінський ліс. Ця місцевість розташована впритул до Кремінної.

При цьому, як відомо, його частина входить до території заказника місцевого значення "Серебрянський".

З кінця літа 2022 року на території цього лісу проходить лінія оборони.

Ситуація в районі Серебрянського лісу

За інформацією Генштаба ЗСУ на 12 травня, ЗСУ відбили 10 атак в районах населених пунктів Макіївка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Новосадове, Терни Донецької області.

Додамо, що ворог постійно намагається відтиснити українських військових з Серебрянського лісу. Тому в районі Серебрянського лісу постійно відбуваються жорсткі бої, оскільки більшість территорії Луганської області вже окупована росіянами. І загарбники не полишають ідею вийти на кордони Донецької та Луганської областей.