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В поліції показали, як зараз виглядає Серебрянський ліс (відео)

Фото: у Серебрянському лісі не припиняються бої (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У Серебрянському лісі (Луганська область) постійно відбуваються жорстокі бої. Поліція показала, яка там ситуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

"Продовжуємо боротися за кожен метр української землі", - йдеться у підписі до кадрів.

Що відомо про Серебрянський ліс

Серебрянський ліс має протяжність 10,1 га. Серебрянський ліс має ще одну назву -  Кремінський ліс. Ця місцевість розташована впритул до Кремінної.

При цьому, як відомо, його частина входить до території заказника місцевого значення "Серебрянський".

З кінця літа 2022 року на території цього лісу проходить лінія оборони. 

Ситуація в районі Серебрянського лісу

За інформацією Генштаба ЗСУ на 12 травня, ЗСУ відбили 10 атак в районах населених пунктів Макіївка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Новосадове, Терни Донецької області.

Додамо, що ворог постійно намагається відтиснити українських військових з Серебрянського лісу. Тому в районі Серебрянського лісу постійно відбуваються жорсткі бої, оскільки більшість территорії Луганської області вже окупована росіянами. І загарбники не полишають ідею вийти на кордони Донецької та Луганської областей.

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