В поліції показали, як зараз виглядає Серебрянський ліс (відео)

У Серебрянському лісі (Луганська область) постійно відбуваються жорстокі бої. Поліція показала, яка там ситуація.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.
"Продовжуємо боротися за кожен метр української землі", - йдеться у підписі до кадрів.
Серебрянський ліс має протяжність 10,1 га. Серебрянський ліс має ще одну назву - Кремінський ліс. Ця місцевість розташована впритул до Кремінної.
При цьому, як відомо, його частина входить до території заказника місцевого значення "Серебрянський".
З кінця літа 2022 року на території цього лісу проходить лінія оборони.
За інформацією Генштаба ЗСУ на 12 травня, ЗСУ відбили 10 атак в районах населених пунктів Макіївка, Невське та Серебрянського лісництва Луганської області; Новосадове, Терни Донецької області.
Додамо, що ворог постійно намагається відтиснити українських військових з Серебрянського лісу. Тому в районі Серебрянського лісу постійно відбуваються жорсткі бої, оскільки більшість территорії Луганської області вже окупована росіянами. І загарбники не полишають ідею вийти на кордони Донецької та Луганської областей.
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