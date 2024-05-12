В полиции показали, как сейчас выглядит Серебрянский лес (видео)

"Продолжаем бороться за каждый метр украинской земли", - говорится в подписи к кадрам.

Что известно про Серебрянский лес

Серебрянский лес имеет протяженность 10,1 га. У Серебрянского леса есть еще одно название - Кременской лес. Эта местность расположена вплотную к Кременной.

При этом, как известно, его часть входит в территорию заказника местного значения "Серебрянский".

С конца лета 2022 года на территории этого леса проходит линия обороны.

Ситуация в районе Серебрянского леса

По информации Генштаба ВСУ на 12 мая, ВСУ отразили 10 атак в районах населенных пунктов Макеевка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области; Новосадово, Терны Донецкой области.

Добавим, что враг постоянно пытается оттеснить украинских военных из Серебрянского леса. Поэтому в районе Серебрянского леса постоянно проходят жесткие бои, поскольку большинство территории Луганской области уже оккупирована россиянами. И захватчики не оставляют идею выйти на границы Донецкой и Луганской областей.