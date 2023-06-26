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У поліції нагадали українцям, як убезпечити себе при покупках в інтернет-магазинах

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Понеділок 26 червня 2023 05:20
У поліції нагадали українцям, як убезпечити себе при покупках в інтернет-магазинах Фото: у поліції нагадали українцям, як убезпечити себе при покупках в інтернет-магазинах (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Українці все частіше здійснюють покупки в онлайн-магазинах. Однак необхідно бути обережними для того, щоб не натрапити на шахраїв.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал патрульної поліції Львівської області.

У поліції радять здійснювати покупки на перевірених сайтах та майданчиках, призначених для онлайн-покупок. У випадку , якщо ви все ж таки обираєте для покупки інтернет-магазини, уважно проаналізуйте сторінку інтернет-магазину.

Для початку необхідно перевірити дати опублікування дописів на сторінці. Досить часто шахраї публікують багато дописів за кілька днів, аби створити враження, що магазин давно працює.

Потім необхідно перевірити інформацію про акаунт. Якщо ви здійснюєте покупку через Instagram то потрібно натиснути на три крапки у верхньому куті профіля, потім натисніть "About this account".

Варто звернути увагу на дату приєднання (шахрайські сторінки зазвичай створені недавно та швидко видаляються). Місце розташування акаунта та кількість змін назви акаунта.

Перейменування акаунта може бути ознакою діяльності шахраїв під різними назвами або викрадення шахраями акаунта.

Нагадаємо, раніше у кіберполіції назвали п'ять найпоширеніших шахрайств в інтернеті, а також пояснили, як убезпечити себе.

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