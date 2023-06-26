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В полиции напомнили украинцам, как обезопасить себя при покупках в интернет-магазинах

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Понедельник 26 июня 2023 05:20
В полиции напомнили украинцам, как обезопасить себя при покупках в интернет-магазинах Фото: в полиции напомнили украинцам, как обезопасить себя при покупках в интернет-магазинах (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Украинцы все чаще совершают покупки в онлайн-магазинах. Однако необходимо быть осторожными для того, чтобы не наткнуться на мошенников.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал патрульной полиции Львовской области.

В полиции советуют совершать покупки на проверенных сайтах и площадках, предназначенных для онлайн-покупок. В случае если вы все же выбираете для покупки интернет-магазины, внимательно проанализируйте страницу интернет-магазина.

Для начала необходимо проверить даты опубликования сообщений на странице. Часто мошенники публикуют много сообщений за несколько дней, чтобы создать впечатление, что магазин давно работает.

Затем необходимо проверить информацию об аккаунте. Если вы совершаете покупку через Instagram, то нужно нажать на три точки в верхнем углу профиля, затем нажмите "About this account".

Следует обратить внимание на дату присоединения (мошеннические страницы обычно созданы недавно и быстро удаляются). Место расположения аккаунта и количество изменений названия аккаунта.

Переименование аккаунта может быть признаком деятельности мошенников под разными названиями или похищение мошенниками аккаунта.

Напомним, ранее в киберполиции назвали пять самых распространенных мошенничеств в интернете, а также объяснили, как обезопасить себя.

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