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В полиции напомнили пешеходам, как оставаться заметными для водителей в темное время суток

Воскресенье 13 октября 2024 22:17
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В полиции напомнили пешеходам, как оставаться заметными для водителей в темное время суток Иллюстративное фото: пешеходам напомнили, как оставаться заметными для водителей (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Во время зимнего периода световой день становится короче. Поэтому пешеходам стоит помнить, как оставаться заметными для водителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Запорожской области.

Как оставаться заметными для водителей в темное время суток:

  • выбирать светлые вещи. Необязательно белые, но светлых цветов должна быть половина одежды – куртка или брюки;
  • купить световозвращающие элементы одежды: браслет, лента на рюкзак, жилет.

Также полезны светоотражатели. Они сокращают риск наезда авто на пешехода в шесть раз. Для домашних любимцев можно приобрести светоотражающие ошейники или одежду со светоотражающими элементами.

Как их носить:

  • размещать со стороны движения автомобиля относительно вас, а лучше – с обеих сторон;
  • размещать на уровне зрения водителя;
  • детям их лучше располагать на уровне головы, корпуса и рук – из-за меньшего роста дети менее заметны на дорогах;
  • размещать на подвижных частях тела (предплечья, голени, запястья, лодыжки);
  • наиболее заметны элементы желтого цвета и размером более 15 см2.

Ранее РБК-Украина напомнила пять главных правил регулятора.

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