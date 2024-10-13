В полиции напомнили пешеходам, как оставаться заметными для водителей в темное время суток
Иллюстративное фото: пешеходам напомнили, как оставаться заметными для водителей (Getty Images)
Во время зимнего периода световой день становится короче. Поэтому пешеходам стоит помнить, как оставаться заметными для водителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Запорожской области.
Как оставаться заметными для водителей в темное время суток:
- выбирать светлые вещи. Необязательно белые, но светлых цветов должна быть половина одежды – куртка или брюки;
- купить световозвращающие элементы одежды: браслет, лента на рюкзак, жилет.
Также полезны светоотражатели. Они сокращают риск наезда авто на пешехода в шесть раз. Для домашних любимцев можно приобрести светоотражающие ошейники или одежду со светоотражающими элементами.
Как их носить:
- размещать со стороны движения автомобиля относительно вас, а лучше – с обеих сторон;
- размещать на уровне зрения водителя;
- детям их лучше располагать на уровне головы, корпуса и рук – из-за меньшего роста дети менее заметны на дорогах;
- размещать на подвижных частях тела (предплечья, голени, запястья, лодыжки);
- наиболее заметны элементы желтого цвета и размером более 15 см2.
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