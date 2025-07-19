Поліція знайшла жінку, яка в метро Києва викрикувала проросійські гасла

Нагадаємо, днями у мережі показали відео бійки у столичному метро. Як зазначили в Telegram-каналах, дівчина нібито викрикувала у вагоні метро проросійські лозунги, зокрема "слава Росії". За це дівчину вдарили по голові інші пасажири та вигнали з вагону.

Поліція взялася за справ після того, як виявила в мережі відео конфлікту в метро. Правоохоронці почали перевірку.

При цьому поліція закликала українців дотримуватись законності і повідомляти про подібні випадки у правоохоронні органи.

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