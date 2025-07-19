Полиция нашла женщину, которая в метро Киева выкрикивала пророссийские лозунги

Напомним, на днях в сети показали видео драки в столичном метро. Как отметили в Telegram-каналах, девушка якобы выкрикивала в вагоне метро пророссийские лозунги, в частности "слава России". За это девушку ударили по голове другие пассажиры и выгнали из вагона.

Полиция взялась за дела после того, как обнаружила в сети видео конфликта в метро. Правоохранители начали проверку.

При этом полиция призвала украинцев соблюдать законность и сообщать о подобных случаях в правоохранительные органы.

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