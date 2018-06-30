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Интервью

Полиция Житомира открыла дело по факту похищения местного бизнесмена

НовостиПроисшествия    30.06.2018 - 19:45
Иллюстративное фото (instagram.com/dnepr_police)
Иллюстративное фото (instagram.com/dnepr_police)

Полиция разыскивает похитителей

Полиция Житомира разыскивает лиц, похитивших и удерживавших в течение нескольких дней местного бизнесмена, требуя имущество. Об этом сообщает пресс-служба полиции Житомирской области.

"Утром 30 июня в Житомирский отдел полиции обратился 32-летний житель областного центра с сообщением о том, что трое неизвестных в течение нескольких дней удерживали его в гараже и требовали имущество. Полицией начато досудебное расследование и розыск причастных лиц", - говорится в сообщении.

Так, заявитель рассказал, что несколько дней назад в квартиру в Киеве, которую он арендует, ворвались трое незнакомцев. Они избили его и, угрожая, вывезли в райцентр в Киевской области, а затем перевезли в Житомир, где удерживали в одном из гаражных кооперативов.

Указано, что похитители требовали от мужчины, который занимается частным бизнесом, переоформления на них недвижимого имущества.

Утром 30 июня мужчине удалось убежать и обратиться в полицию.

"Полицейские начали ряд оперативных мероприятий по установлению и задержанию лиц, причастных к преступлению. Предыдущая правовая квалификация события - ч. 3 ст. 189 (вымогательство) УК Украины. Такие действия, соединенные с насилием, опасным для жизни или здоровья лица, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества", - отметили в полиции.

Напомним, в Киеве полицейские задержали похитителей сына работника дипломатического учреждения, гражданина республики Ливия.

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Теги публикации: Житомир, полиция, похищение  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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