Поліція Житомира розпочала справу за фактом викрадення місцевого бізнесмена

Поліція розшукує викрадачів

Поліція Житомиру розшукує осіб, які викрали та утримували протягом декількох днів місцевого бізнесмена, вимагаючи майно. Про це повідомляє прес-служба поліції Житомирської області.

"Уранці 30 червня до Житомирського відділу поліції звернувся 32-річний житель обласного центру із повідомленням про те, що троє невідомих упродовж кількох днів утримували його у гаражі та вимагали майно. Поліцією розпочато досудове розслідування та розшук причетних осіб", - сказано у повідомленні.

Так, заявник розповів, що кілька днів тому до квартири у Києві, яку він орендує, увірвались троє незнайомців. Вони побили його та, погрожуючи, вивезли до райцентру у Київській області, а згодом перевезли до Житомира, де утримували в одному з гаражних кооперативів.

Вказано, що викрадачі вимагали від чоловіка, який займається приватним бізнесом, переоформлення на них нерухомого майна.

Уранці 30 червня чоловіку вдалося втекти та звернутися до поліції.

"Поліцейські розпочали низку оперативних заходів для встановлення та затримання осіб, причетних до злочину. Попередня правова кваліфікація події – ч. 3 ст. 189 (Вимагання) КК України. Такі дії, поєднані з насильством, небезпечним для життя чи здоров'я особи, караються позбавленням волі на строк від 5 до 10 років із конфіскацією майна", - зазначили у поліції.

Нагадаємо, у Києві поліцейські затримали викрадачів сина працівника дипломатичної установи, громадянина республіки Лівія.