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Поліція затримала жінку, яка влаштувала акт вандалізму на могилах бійців у Києві

Фото: поліція затримала жінку, яка влаштувала акт вандалізму на могилах бійців у Києві (t.me/kyiv_pro_office)
Автор: Наталія Гурковська

Поліція затримала жінку, яка підозрюється у вандалізмі, вчиненого на могилах українських військових - "Джуса", "Да Вінчі" та Павла Петриченка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міськпрокуратуру.

"Затримано 60-річну жінку, яку розшукували за наругу над могилами захисників України. З нею працюють правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, правоохоронці порушили кримінальну справу за фактом наруги над могилами захисників у Києві. До вандалізму причетна жінка.

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КиївДа ВінчіВійна в УкраїніВандали