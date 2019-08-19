В "Буковеле" закрыли роуп-джампинг после инцидента с пострадавшими

Иллюстративное фото (gk-press.if.ua)

Следователи начали уголовное производство по этому делу

Правоохранители закрыли роуп-джампинг на курорте "Буковель" после того как два человека травмировались в результате обрыва страхового троса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Ивано-Франковской области.

Сообщается, что на горнолыжном курорте "Буковель" во время занятий роуп-джампингом пострадали 21-летняя и 26-летний жители Львовской области. Они упали на пешеходную дорожку и получили травмы, поскольку оборвался страховой трос.

Следователи начали уголовное производство по ч.1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Проводится следствие.

Отмечается, что пострадавшая девушка находится в Яремчанской ЦГБ, а 26-летний парень - в реанимационном отделении Ивано-Франковской ОКБ. Работу аттракциона прекратили.

Отметим, роуп-джампинг - это экстремальный вид спорта, который подразумевает прыжки на альпинистских веревках с различных высоких объектов (скал, многоэтажных домов, кранов, мостов, труб, различных вышек).

Адреналиновая башня в "Буковеле" - это самая высокая станция для роуп-джампинга в Украине - высота башни составляет 28 метров.

Напомним, ранее на курорте Железный порт в Херсонской области 21-летний парень решил взобраться на неработающее колесо обозрения. В процессе он потерял силы и упал с высоты около 10 метров, повредив внутренние органы и мозг.