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В "Буковелі" закрили роуп-джампінг після інциденту з постраждалими

Новини » Надзвичайні події    19.08.2019 - 13:06
В "Буковелі" закрили роуп-джампінг після інциденту з постраждалими
Ілюстративне фото (gk-press.if.ua)

Слідчі почали кримінальне провадження за цією справою

Правоохоронці закрили роуп-джампінг на курорті "Буковель" після того, як дві людини травмувалися внаслідок обриву страхового троса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Івано-Франківської області.

Повідомляється, що на гірськолижному курорті "Буковель" 17 серпня під час занять роуп-джампінгом постраждали 21-річна та 26-річний жителі Львівщини. Вони впали на пішохідну доріжку і отримали травми, оскільки обірвався страховий трос.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Проводиться слідство.

Зазначається, що постраждала дівчина перебуває в Яремчанському ЦМЛ, а 26-річний хлопець - у реанімаційному відділенні Івано-Франківської ОКЛ. Роботу атракціону припинили.

Зазначимо, роуп-джампінг - це екстремальний вид спорту, який передбачає стрибки на альпіністських мотузках з різних високих об'єктів (скель, багатоповерхових будинків, кранів, мостів, труб, різних вишок).

Адреналінова вежа в "Буковелі" - це найвища станція для роуп-джампінгу в Україні - висота вежі становить 28 метрів.

Нагадаємо, раніше на курорті Залізний порт в Херсонській області 21-річний хлопець вирішив вилізти на неробоче колесо огляду. У процесі він втратив сили та впав з висоти близько 10 метрів, пошкодивши внутрішні органи й мозок.

У "Буковелі" на станції "роуп-джампінгу" обірвалася мотузка з людьми
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