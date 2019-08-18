В "Буковеле" на станции "роуп-джампинга" оборвалась веревка с людьми

Иллюстративное фото (gk-press.if.ua)

В результате инцидента пострадали парень и девушка

На карпатском курорте "Буковель" во время прыжков "роуп-джампинг" оборвалась веревка с людьми. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Галицкий корреспондент".

Сообщается, что инцидент произошел накануне вечером. По данным спасателей, 21-летняя и 26-летний жители Львовской области занимались "роуп-джампингом", когда оборвалась главная веревка. В результате молодые люди упали на пешеходную дорожку и получили травмы.

На данный момент парень находится реанимационном отделении Ивано-Франковской областной больницы, а девушка остается в городской больнице Яремче.

Отметим, адреналиновая башня в "Буковеле" - это самая высокая станция для роуп-джампинга в Украине - высота башни составляет 28 метров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области на курорте Железный порт парень упал с неработающего колеса обозрения с высоты приблизительно 10 метров. Пострадавшего доставили в районную больницу, у него были повреждены внутренние органы, а также диагностирован ушиб головного мозга.