ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В "Буковеле" на станции "роуп-джампинга" оборвалась веревка с людьми

Новости » Происшествия    18.08.2019 - 22:18
В "Буковеле" на станции "роуп-джампинга" оборвалась веревка с людьми
Иллюстративное фото (gk-press.if.ua)

В результате инцидента пострадали парень и девушка

На карпатском курорте "Буковель" во время прыжков "роуп-джампинг" оборвалась веревка с людьми. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Галицкий корреспондент".

Сообщается, что инцидент произошел накануне вечером. По данным спасателей, 21-летняя и 26-летний жители Львовской области занимались "роуп-джампингом", когда оборвалась главная веревка. В результате молодые люди упали на пешеходную дорожку и получили травмы.

На данный момент парень находится реанимационном отделении Ивано-Франковской областной больницы, а девушка остается в городской больнице Яремче.

Отметим, адреналиновая башня в "Буковеле" - это самая высокая станция для роуп-джампинга в Украине - высота башни составляет 28 метров.

Напомним, ранее сообщалось, что в Херсонской области на курорте Железный порт парень упал с неработающего колеса обозрения с высоты приблизительно 10 метров. Пострадавшего доставили в районную больницу, у него были повреждены внутренние органы, а также диагностирован ушиб головного мозга.

В Канаде произошел взрыв, есть пострадавшие
Новости Украины происшествиепадениебуковель
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь