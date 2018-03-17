Полиция задержала на взятке патрульного инспектора

Украинские правоохранители задержали на взятке патрульного инспектора, который вымогал деньги за несоставление административных протоколов. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в Facebook.

Указано, что задержание патрульного провели сотрудники Департамента внутренней безопасности Нацполиции совместно с Патрульной полицией Украины.

"Инспектор патрульной полиции был изобличен в вымогательстве и получении взяток за несоставление административных протоколов либо внесения в них изменений, чтобы правонарушители могли избежать ответственности", - говорится в сообщении.

Как доложили в ведомстве, за коррупционные действия сотруднику, задержанному при содействии руководства Департамента патрульной полиции, грозит лишение свободы.

#Київ: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України та Патрульна поліція України затримали на хабарі... Опубліковано Національна поліція України 17 березень 2018 р.

Напомним, ранее сообщалось, что СБУ и прокуратура разоблачили на взятке следователя одного из райотделов полиции Одессы. По данным спецслужбы, он систематически получал от фигурантов дел деньги за смягчительную переквалификацию уголовных производств. В частности, полицейский требовал от жителя Одессы 15 тыс. долларов за переквалификацию уголовного производства, открытого по статье "хулиганство", на более мягкую часть статьи и возвращения конфискованного оружия.