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Поліція затримала на хабарі патрульного інспектора

НовиниНадзвичайні події    17.03.2018 - 11:39
Фото: затримання патрульного (facebook.com/UA.National.Police)
Фото: затримання патрульного (facebook.com/UA.National.Police)

Він вимагав гроші за нескладання адміністративних протоколів

Українські правоохоронці затримали на хабарі патрульного інспектора, який вимагав гроші за нескладання адміністративних протоколів. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції у Facebook.

Зазначено, що затримання патрульного провели співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції спільно з Патрульною поліцією України.

"Інспектор патрульної поліції був викритий на вимаганні та одержанні хабарів за нескладання адміністративних протоколів або внесення до них змін, щоб правопорушники могли уникнути відповідальності", - йдеться в повідомленні.

Як доповіли у відомстві, за корупційні дії співробітникові, затриманому за сприяння керівництва Департаменту патрульної поліції, загрожує позбавлення волі.

 

#Київ: Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України та Патрульна поліція України затримали на хабарі...

Опубліковано Національна поліція України 17 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ і прокуратура викрили на хабарі слідчого одного з райвідділів поліції Одеси. За даними спецслужби, він систематично отримував від фігурантів справ гроші за пом'якшувальну перекваліфікацію кримінальних проваджень. Зокрема, поліцейський вимагав від жителя Одеси 15 тис. доларів за перекваліфікацію кримінального провадження, відкритого за статтею "хуліганство", на більш м'яку частину статті та повернення конфіскованої зброї.

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Теги: полиция, взятка
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