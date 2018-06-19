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Полиция задержала второго активиста под Радой

НовостиПроисшествия    19.06.2018 - 15:01
Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина)
Фото: столкновения под Радой (РБК-Украина)

Задержанные не нуждаются в медицинской помощи

Задержаны два участника митинга под Верховной радой. Об этом сообщил глава Национальной полиции Киева Андрей Крищенко, передает корреспондент РБК-Украина.

"Задержаны уже два человека. Один уже задержан в рамках статьи 208 УПК и статьи 305 уголовного кодекса. И одно лицо уже доставлено, которое хватало полицейских за снаряжение. Сейчас собираются доказательства. Будем давать оценку его действиям. Изъяли баллончики. Есть достаточно видеодоказательств, которые позволят принимать решения. Второе лицо недавно доставлено. Следователь будет принимать решение", - заявил он.

Он также добавил, что задержанные не нуждаются в медицинской помощи.

"Им предоставлена правовая помощь", - добавил он.

Напомним, ранее Крищенко сообщил, что в результате столкновений под Верховной радой в Киеве пострадали трое правоохранителей.

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Теги публикации: столкновение, столкновения под Радой, Задержание  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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