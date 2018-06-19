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Поліція затримала другого активіста під Радою

НовиниНадзвичайні події    19.06.2018 - 15:01
Фото: сутички під Радою (РБК-Україна)
Фото: сутички під Радою (РБК-Україна)

Затримані не потребують медичної допомоги

Затримано вже два учасника мітингу під Верховною радою. Про це повідомив голова Національної поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Затримано вже дві особи. Одна вже затримана в рамках статті 208 КПК і статті 305 кримінального кодексу. І одну особу вже доставлено, яка хапала поліцейських за спорядження. Зараз збираються докази. Будемо надавати оцінку його діям. Вилучили балончики. Є достатньо відеодоказів, які позволять приймати рішення. Друга особа нещодавно доставлена. Слідчий буде приймати рішення", - заявив він

Він також додав, що затримані не потребують медичної допомоги.

"Їм надана правова допомога", - додав він.

Нагадаємо, раніше Крищенко повідомив, що у результаті сутичок під Верховною радою в Києві постраждали троє правоохоронців.

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Теги публікації: столкновение, столкновения под Радой, Задержание  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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