Поліція затримала другого активіста під Радою

Затримані не потребують медичної допомоги

Затримано вже два учасника мітингу під Верховною радою. Про це повідомив голова Національної поліції Києва Андрій Крищенко, передає кореспондент РБК-Україна.

"Затримано вже дві особи. Одна вже затримана в рамках статті 208 КПК і статті 305 кримінального кодексу. І одну особу вже доставлено, яка хапала поліцейських за спорядження. Зараз збираються докази. Будемо надавати оцінку його діям. Вилучили балончики. Є достатньо відеодоказів, які позволять приймати рішення. Друга особа нещодавно доставлена. Слідчий буде приймати рішення", - заявив він

Він також додав, що затримані не потребують медичної допомоги.

"Їм надана правова допомога", - додав він.

Нагадаємо, раніше Крищенко повідомив, що у результаті сутичок під Верховною радою в Києві постраждали троє правоохоронців.