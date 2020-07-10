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Полиция задержала возможных подрывников автомобиля "Укрпочты"

Пятница 10 июля 2020 18:27
Полиция задержала возможных подрывников автомобиля "Укрпочты"
Фото: Антон Геращенко (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

Водитель подорванного автомобиля все еще находится в реанимации

Полицейские задержали троих мужчин, которые могут быть причастны к подрыву и ограблению автомобиля "Укрпочты". Поиск остальных причастных к преступлению продолжается.

Об этом сообщил в Facebook заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, задержание произошло около получаса назад, и у полиции имеется все основания считать, что задержанные причастны к преступлению.

"Сотрудниками уголовного розыска Национальной полиции были задержаны трое граждан, обоснованно подозреваемые в дерзком ограблении автомобиля "Укрпочты" на Полтавщине", - сообщил Геращенко.

Он добавил, что на данный момент полиция продолжает устанавливать личности других причастных к преступлению в качестве наводчиков и пособников.

Геращенко также рассказал, что состоянии водителя подорванного автомобиля остается сложным, он все еще в реанимации.

Напомним, в Полтавской области неизвестные подорвали и ограбили автомобиль "Укрпочты", преступники украли почти 3 млн гривен, пострадали два человека.

Позже полиция опубликовала ориентировку и фото нападавших.

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