Поліція затримала причетних до стрілянини на "7-му кілометрі" в Одесі

Фото: підрозділ поліції (РБК-Україна)

Поліція відкрила провадження за ч. 4 ст. 296 КК України

Після стрілянини на ринку "7-й кілометр" в Одесі правоохоронці затримали 10 осіб. Сама подія була кваліфікована як хуліганство.

Про це повідомила поліція Одеської області на сторінці у Facebook.

Як розповіли правоохоронці, конфлікт виник між працівникам ринку, які не змогли поділити місця паркування автомобілів. Працівники одного з магазинів з пістолетами для відстрілу гумових та битами пішли до павільйону тканин, де вчинили погром.

Припинили конфлікт поліцейські, які прибули на місце події. На ринку правоохоронці затримали 10 осіб та доставили їх до відділення поліції.

Поліція порушила кримінальну справу за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Зараз правоохоронці встановлюють всіх учасників злочину.

Вранці на промтоварному ринку невідомі особи невідомі особи в масках зайшли до магазину тканин, вчинили погром зі стріляниною Вранці на промтоварному ринку 7 км невідомі особи в масках зайшли до магазину тканин, вчинили погром зі стріляниною, побили працівників та втекли з місця події на двох мікроавтобусах. Для встановлення місця знаходження та затримання цих осіб в дію був введений оперативний план «Перехоплення». Наразі їх пошуки тривають. В результаті стрілянини поранення отримали двоє чоловіків. Їх доставили до лікарні. Працівники торговельного закладу, розуміючи, що до цього у них був конфлікт через місця паркування автомобілів зі співвітчизниками, які також торгують тканинами на ринку, озброїлись пістолетом для відстрілу гумових куль та битами і пішли до їхнього магазину, де побили вікна. Поліцейські, які прибули на місце події, припинили протиправні дії та доставили до відділення поліції 10-х осіб. Наразі подію кваліфіковано за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України як хуліганство. Тривають заходи по встановленню та притягненню до відповідальності всіх учасників злочину. Опубліковано Поліція Одеської області Вівторок, 2 червня 2020 р.

Нагадаємо, стрілянина на "7-му кілометрі" в Одесі сталася сьогодні вранці, поранення отримали двоє людей.

Пізніше в мережі з'явилося відео з місця події, на якому видно як зловмисники прибувають до одного з павільйонів ринку.

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Автор: Дмитро Левицький