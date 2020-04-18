Полиция задержала причастных к поджогу камыша на берегу реки Ирпень

В Киевской области правоохранители разыскали и задержали двух причастных к поджогу камыша на берегу реки Ирпень. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

По данным полиции, правоохранители обнаружили в сети видео, где двое мужчин на мотороллерах поджигают камыш на берегу реки Ирпень. Поиски злоумышленников начались сразу и было открыто производство по ст. 245 Уголовного кодекса Украины.

Отмечается, что нарушителями оказались 28-ми и 29-летние жители Ирпеня. Правоохранители изъяли их транспортные средства, на которых не было номерных знаков, и доставили нарушителей в отдел полиции. Сейчас с мужчинами работают следователи.

Кроме того, решается вопрос об объявлении подозрения задержанным мужчинам. Нарушителям грозит наказание в виде штрафа, ограничения свободы на срок от 2 до 5 лет или лишения свободы на тот же срок.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на вечер 18 апреля продолжается ликвидация лесных пожаров в Житомирской области. Пока остаются активными еще четыре лесных пожара. Огнем охвачено 4260 гектаров территории.