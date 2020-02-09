Полиция задержала предполагаемых участников стрельбы в Мукачево

В субботу вечером, 8 февраля, правоохранители задержали нескольких человек, которые возможно причастны к стрельбе в Мукачево. Об этом сообщает Mukachevo.net.

По предварительной информации, задержание прошло около 22:00 в то время как 2 автомобиля на львовской регистрации Mercedes G-Glass и Toyota Land Cruiser 200 заезжали в Закарпатскую область через пост полиции в Нижних Воротах.

Однако, на сайте полиции информации пока нет.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков приказал усилить меры безопасности из-за стрельбы в Мукачево, в результате которой были ранены двое человек.

РБК-Украина писало, что 7 февраля в Мукачево произошла стрельба, в результате которой пострадали двое людей. Одной из жертв нападения был Артур Пашкуляк, которого связывают с бывшим народным депутатом Михаилом Ланьо.

Кроме того, Мукачевский городской совет просит президента Украины Владимира Зеленского ввести в город Нацгвардию из-за стрельбы.

Городской совет также просит сменить руководство управления городской полиции, усилить его личный состав, усилить материально-техническое обеспечение полиции Мукачева современными средствами, автотранспортом и экипировкой.