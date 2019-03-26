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Полиция задержала подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Борисполе

Новости » Происшествия    26.03.2019 - 16:56
Полиция задержала подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Борисполе
Фото: ограбления в Борисполе (kv.npu.gov.ua)

Полиция задержала четверых граждан Республики Азербайджан

Полиция задержала подозреваемых в ограблении ювелирного магазина в Борисполе на сумму около 5 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Четверо нападавших 14 марта в камуфляжной форме и масках ворвались в ювелирный магазин в Борисполе и, угрожая автоматами охраннику, похитили драгоценности на сумму около 5 млн гривен. Нападавшие скрылись с места преступления на автомобиле Rover. Тогда полиция открыла дело по факту разбойного нападения.

"Во время проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий работники Управления уголовного розыска полиции Киевской области совместно с коллегами бориспольской полиции и бойцами батальона полиции особого назначения задержали злоумышленников в порядке ст. 208 УПК Украины", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что задержали четверо граждан Республики Азербайджан, в возрасте от 37 до 41 года. Они находятся на территории Украины незаконно.

Напомним, в августе 2018 года в Киеве ограбили ломбард и застрелили охранника. Трое мужчин в масках забежали в помещение, несколько раз выстрелили в охранника, забрали ювелирные украшения и скрылись в направлении станции метро "Нивки". Позже полицейские нашли сожженный автомобиль, на котором скрылись грабители.

 

 

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