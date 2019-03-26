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Поліція затримала підозрюваних у пограбуванні ювелірного магазину у Борисполі

Новини » Надзвичайні події    26.03.2019 - 16:56
Поліція затримала підозрюваних у пограбуванні ювелірного магазину у Борисполі
Фото: пограбування в Борисполі (kv.npu.gov.ua)

Поліція затримала четверо громадян Республіки Азербайджан

Поліція затримала підозрюваних у пограбуванні ювелірного магазину у Борисполі на суму близько 5 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Четверо нападників 14 березня у камуфляжній формі та масках увірвалися в ювелірний магазин у Борисполі і, погрожуючи автоматами охоронцеві, викрали коштовності на суму близько 5 млн гривень. Нападники втекли з місця злочину на автомобілі Rover. Тоді поліція відкрила справу за фактом розбійного нападу.

"Під час проведення низки оперативно-розшукових заходів працівники Управління карного розшуку поліції Київщини спільно з колегами бориспільської поліції та бійцями батальйону поліції особливого призначення затримали зловмисників у порядку ст. 208 КПК України", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначили, що затримали четверо громадян Республіки Азербайджан, віком від 37 до 41 року. Вони перебувають на території України незаконно.

Нагадаємо, в серпні 2018 року в Києві пограбували ломбард і застрелили охоронця. Троє чоловіків у масках забігли у приміщення, кілька разів вистрілили в охоронця, забрали ювелірні прикраси і зникли в напрямку станції метро "Нивки". Пізніше поліцейські знайшли спалений автомобіль, на якому зникли грабіжники.

 

 

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