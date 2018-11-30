Полиция задержала подозреваемых в нападении на Гриценко

Фото: Анатолий Гриценко (facebook.com/Анатолий Гриценко)

Пятерых нападавших опознали и задержали правоохранители

Полиция задержала пятерых людей, которых подозревают в нападении на лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова в Facebook.

Он также сообщил, что в отношении еще 12 человек будут приняты процессуальные решения.

"Нападение на Анатолия Гриценко. Пятеро нападавших опознаны и задержаны Нацполицией. В отношении еще 12 человек будут приняты процессуальные решения", - написал Аваков.

По словам министра, МВД будет жестко пресекать попытки срыва выступлений кандидатов на выборы, организацию нападений и провокаций вокруг них, дискредитацию безымянными и фейковыми информационными материалами. Аваков также уточнил, что полиция будет реагировать на такие факты независимо от того, являются ли эти политики оппозицией к действующей власти или нет.

"Равные права на политическую деятельность для всех - основа цивилизованной демократии. Каждый из политиков может рассчитывать на обеспечение и защиту своих прав и свобод", - заверил глава МВД.

Напомним, 28 ноября в Приморском районе Одессы неизвестные забросали яйцами лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко. Во время конфликта нападавшие использовали газовые баллончики. Известно, что политик не пострадал.

16 ноября в столичной полиции поступило сообщение о том, что облили зеленкой председателя Высшей квалификационной комиссии судей Украины. Пострадавшему на месте оказали медицинскую помощь.