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Поліція затримала підозрювану в пожежі у Чорнобильській зоні

Новини » Надзвичайні події    12.09.2019 - 20:00
Поліція затримала підозрювану в пожежі у Чорнобильській зоні
Ілюстративне фото (yatsenyuk.org.ua)

Жінка підпалила траву з метою помститися колишнім роботодавцям

Поліція затримала жінку, яку підозрюють у спричиненні пожежі у Чорнобильській зоні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції Київської області.

За інформацією правоохоронців, жінка підпалила траву з метою помститися колишнім роботодавцям, які нібито не виплатили їй гроші.

"У ході оперативно розшукових заходів поліція встановила особу підозрювану в підпалі. Нею виявилася мешканка села Старі Соколи, Іванківського району. Жінка підпалила траву з метою помститися колишнім роботодавцям, які нібито не виплатили їй гроші. Пожежа швидко перекинулася на ліс, а після - перейшла на Чорнобильську зону", - йдеться у повідомленні.

Відкрите кримінальне провадження за ст. 245 (Знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк.

Нагадаємо, площа лісової пожежі в 30 кілометрах від Чорнобиля збільшилася майже в три рази - з 4 гектарів до 11.

Як повідомляло РБК-Україна, 11 вересня в селі Нові Соколи сталася лісова пожежа. Як повідомляється, сталося загоряння лісової підстилки на площі близько 4 га, яке переросло у верхову пожежу.

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