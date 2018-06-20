Полиция задержала подозреваемого во взрыве в метро Лондона

Позднее его отпустили

Британская полиция задержала 23-летнего молодого человека по подозрению в совершения действий, которые могли вызвать взрыв на станции Southgate в лондонском метро. Об этом сообщает на своем официальном сайте транспортная полиция королевства.



Так, имя задержанного не называется, однако известно, что он живет в одном из северных районов Лондона - Энфилд.

Как сообщается, позднее его отпустили, однако оставили под следствием для дальнейшего расследования возможной причастности к инциденту. Также в полиции отметили, что задержанный мог нанести ущерб городской собственности и поставить под угрозу безопасность на железной дороге.

Напомним, раннее сегодня сообщалось, что в метро на севере Лондона (Великобритания) произошел взрыв, пострадало пятеро человек.