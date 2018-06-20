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Поліція затримала підозрюваного у вибуху в метро Лондона

НовиниНадзвичайні події    20.06.2018 - 14:41
Фото: місце події (twitter.com/LAS_HART)
Фото: місце події (twitter.com/LAS_HART)

Пізніше його відпустили

Британська поліція затримала 23-річну молоду особу за підозрою у вчинення дій, які могли викликати вибух на станції Southgate у лондонському метро. Про це повідомляє на своєму офіційному сайті транспортна поліція королівства.

Так, ім'я затриманого не називається, проте відомо, що він живе в одному з північних районів Лондона - Енфілді.

Як повідомляється, пізніше його відпустили, проте залишили під слідством для подальшого розслідування можливої причетності до інциденту. Також у поліції зазначили, що затриманий міг завдати шкоди міській власності і поставити під загрозу безпеку на залізниці.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що в метро на півночі Лондона (Великобританія) стався вибух, постраждало п'ятеро осіб.

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Теги публікації: Великобритания, полиция, Вибух, метро  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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