Поліція затримала підозрюваного у вибуху в метро Лондона

Пізніше його відпустили

Британська поліція затримала 23-річну молоду особу за підозрою у вчинення дій, які могли викликати вибух на станції Southgate у лондонському метро. Про це повідомляє на своєму офіційному сайті транспортна поліція королівства.



Так, ім'я затриманого не називається, проте відомо, що він живе в одному з північних районів Лондона - Енфілді.

Як повідомляється, пізніше його відпустили, проте залишили під слідством для подальшого розслідування можливої причетності до інциденту. Також у поліції зазначили, що затриманий міг завдати шкоди міській власності і поставити під загрозу безпеку на залізниці.

Нагадаємо, раніше сьогодні повідомлялося, що в метро на півночі Лондона (Великобританія) стався вибух, постраждало п'ятеро осіб.