UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Полиция задержала мужчину, который пытался поджечь себя и офис "Черниговгаза"

Автор: Инна Собора

В Чернигове задержали мужчину, который угрожал совершить самосожжение. Заодно он планировал сжечь офис "Черниговгаза".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Правоохранителей вызвали около 14:00. Поступило сообщение о том, что у здания газовой компании неизвестный мужчина разлил топливо и угрожает поджечь себя и офис.

Полицейские, прибывшие на место, отобрали у мужчины спички и горючее вещество. Жизни и здоровью гражданина, персонала и посетителей учреждения ничего не угрожает.

Полиция установила, что побудило гражданина прибегнуть к таким действиям: 61-летний черниговец несколько дней назад остался без газа из-за отключения газоснабжения в смежном доме. Поэтому он взял бензин и решил совершить самосожжение возле газовой компании.

Фото: Чернигове пытались совершить самосожжение (cn.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Украина в Google News
Чернигов