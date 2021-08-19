Поліція затримала чоловіка, який намагався підпалити себе та офіс "Чернігівгазу"

Правоохоронців викликали близько 14:00. Надійшло повідомлення про те, що біля приміщення газової компанії невідомий чоловік розлив пальне та погрожує підпалити себе та офіс.

Поліцейські, які прибули на місце, відібрали в чоловіка сірники та горючу речовину. Життю та здоров’ю громадянина, персоналу та відвідувачам установи нічого не загрожує.

Поліція встановила, що спонукало громадянина вдатися до таких дій: 61-річний чернігівець кілька днів тому залишився без газу через відключення газопостачання в суміжному будинку. Тому він узяв бензин і вирішив вчинити самоспалення біля газової компанії.

Фото: в Чернігові намагалися вчинити самоспалення (cn.npu.gov.ua)