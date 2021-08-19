RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Поліція затримала чоловіка, який намагався підпалити себе та офіс "Чернігівгазу"

Автор: Инна Собора

У Чернігові затримали чоловіка, який погрожував вчинити самоспалення. Заразом він планував спалити офіс "Чернігівгазу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції.

Правоохоронців викликали близько 14:00. Надійшло повідомлення про те, що біля приміщення газової компанії невідомий чоловік розлив пальне та погрожує підпалити себе та офіс.

Поліцейські, які прибули на місце, відібрали в чоловіка сірники та горючу речовину. Життю та здоров’ю громадянина, персоналу та відвідувачам установи нічого не загрожує.

Поліція встановила, що спонукало громадянина вдатися до таких дій: 61-річний чернігівець кілька днів тому залишився без газу через відключення газопостачання в суміжному будинку. Тому він узяв бензин і вирішив вчинити самоспалення біля газової компанії.

Фото: в Чернігові намагалися вчинити самоспалення (cn.npu.gov.ua)

Читайте РБК-Україна в Google News
Чернігів