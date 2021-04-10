Полиция задержала мужчину, который пьяным разгуливал по Киеву с двумя змеями

Мужчина был в нетрезвом состоянии. Повесив змей на шею, он решил прогуляться по городу. Из-за некомфортной температуры воздуха змеи вели себя неспокойно. Хулиган положил их на крышу чужого автомобиля. Прохожие вызвали полицию.

Во время общения с правоохранителями, нарушитель отказался назвать свое имя и вел себя очень агрессивно. Откуда у него змеи - также не сказал, поэтому патрульные его задержали и доставили в райотдел.

На нарушителя инспекторы составили материалы по ст. 89 (Жестокое обращение с животными) и по ст. 178 (Появление в общественных местах в п'яном виде) Куоап.

Змей передали зоозащитникам, чтобы те помогли найти им временное, оборудованное всем необходимым, прибежище.