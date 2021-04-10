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Поліція затримала чоловіка, який п'яним розгулював по Києву з двома зміями

Автор: Инна Собора

У Києві поліція затримала чоловіка, який гуляв по вулиці з двома зміями та чіплявся до перехожих. Інцидент стався по вулиці Клавдіївська 9 квітня.

Про це повідомили у прес-службі МВС.

Чоловік був у нетверезому стані. Повісивши змій на шию, він вирішив прогулятися містом. Через некомфортну температуру повітря змії поводилися неспокійно. Хуліган поклав їх на дах чужого автомобіля. Перехожі викликали поліцію.

Під час спілкування з правоохоронцями, порушник відмовився назвати своє ім'я та поводився дуже агресивно. Звідки у нього змії - також не сказав, тому патрульні його затримали та доставили до райвідділу.

На порушника ж інспектори склали матеріали за ст. 89 (Жорстоке поводження з тваринами) та за ст. 178 (Поява у громадських місцях у п'яному вигляді) КУпАП.

Змій передали зоозахисникам, щоб ті допомогли знайти їм тимчасовий, обладнаний усім необхідним, прихисток.

Раніше у Києві чоловік двічі вистрелив в охоронця магазину після зауваження про відсутність захисної маски.

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