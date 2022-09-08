Поліція затримала кримінального авторитета, який допомагав окупантам

У поліції заявили, що в Чернівецькій області затримали одеського кримінального авторитета, який підозрюється в допомозі окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Одеський кримінальний авторитет, який, за підозрою, допомагав окупантам затриманий в Чернівцях", - йдеться у публікації. За словами Білошицького, чоловіка підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та створенні злочинного угрупування. Його виявили вчора патрульні у Чернівецькій області та вже передали відповідним службам.