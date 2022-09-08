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Поліція затримала кримінального авторитета, який допомагав окупантам

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Чернівці, Четвер 08 вересня 2022 22:00
Поліція затримала кримінального авторитета, який допомагав окупантам Фото: Поліція затримала кримінального авторитета, який допомагав окупантам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У поліції заявили, що в Чернівецькій області затримали одеського кримінального авторитета, який підозрюється в допомозі окупантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Одеський кримінальний авторитет, який, за підозрою, допомагав окупантам затриманий в Чернівцях", - йдеться у публікації.

За словами Білошицького, чоловіка підозрюють у посяганні на територіальну цілісність і недоторканість України та створенні злочинного угрупування.

Його виявили вчора патрульні у Чернівецькій області та вже передали відповідним службам.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили двох жінок у Львівській області, які закликали підтримувати російську армію та виправдовували злочини окупантів.

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