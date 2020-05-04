Полиция задержала группу похитителей старинных икон из церквей и монастырей

Правоохранители в рамках спецоперации задержали группу похитителей старинных икон из церквей и монастырей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Сообщается, что в состав группы входили семь человек - жители Одесской области и Киева. Во время обысков полицейские обнаружили у них более 600 церковных предметов, из которых более 450 - ценные иконы 17-19 веков.

"Участники группировки тщательно готовились к преступлению. Прежде всего, выясняли, какие иконы могут пользоваться спросом на рынке и где они могут находиться. Похищенное фактически сразу переправляли по почте в Одессу. Уже после этого специалисты реставрировали иконы и продавали коллекционерам. Среди клиентов злоумышленников - бизнесмены, чиновники и жители стран Европы. Сбывали иконы через аукционы. Стоимость предметов искусств колебалась от ста пятидесяти до трехсот тысяч гривен", - сообщили в МВД.

Как отметили правоохранители, злоумышленники причастны как минимум к 20 фактам краж из церквей и монастырей на территории Тернопольской, Винницкой, Одесской, Львовской и Черниговской областей.

Злоумышленники причастны как минимум до 20 фактов краж из церквей и монастырей на территории Тернопольской, Винницкой, Одесской, Львовской и Черниговской областей. В частности, из храма Архангела Михаила, что в с. Михайловка Шаргородского района Винницкой области, были похищены три иконы 1860 года - "Николая Чудотворца", "Матери Божьей" и "Серафим Саровский молится на камне".

Троих участников группировки задержали и сообщили о подозрении по ч.4 ст. 185 УК Украины. Им избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога на общую сумму в более 3,5 млн гривен.

Фото: похищенные иконы (mvs.gov.ua)

Ранее РБК-Украина писало, что в Киеве правоохранители разоблачили наркосиндикат с рекордной партией метадона. Одним из организаторов группировки является бывший правоохранитель.

Также сообщалось, что в Херсонской области разоблачили группу, державшую людей в трудовом рабстве.