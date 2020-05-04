Поліція затримала групу викрадачів старовинних ікон з церков та монастирів

Правоохоронці в рамках спецоперації затримали групу викрадачів старовинних ікон з церков та монастирів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Повідомляється, що до складу групи входили сім чоловік - жителі Одеської області і Києва. Під час обшуків поліцейські виявили у них більше 600 церковних предметів, з яких понад 450 - цінні ікони 17-19 століть.

"Учасники угрупування ретельно готувалися до злочину. Насамперед, з'ясовували, які ікони можуть користуватися попитом на ринку і де вони можуть перебувати. Викрадене фактично відразу переправляли поштою в Одесу. Вже після цього фахівці реставрували ікони і продавали колекціонерам. Серед клієнтів зловмисників - бізнесмени, чиновники та жителі країн Європи. Збували ікони через аукціони. Вартість предметів мистецтв коливалася від ста п'ятдесяти до трьохсот тисяч гривень", - повідомили в МВС.

Як зазначили правоохоронці, зловмисники причетні щонайменше до 20 фактів крадіжок з церков і монастирів на території Тернопільської, Вінницької, Одеської, Львівської та Чернігівської областей.

Зловмисники причетні щонайменше до 20 фактів крадіжок з церков і монастирів на території Тернопільської, Вінницької, Одеської, Львівської та Чернігівської областей. Зокрема, з храму Архангела Михаїла, що в с. Михайлівка Шаргородського району Вінницької області, були викрадені три ікони 1860 року - "Миколи Чудотворця", "Божої Матері" та "Серафим Саровський молиться на камені".

Трьох учасників угруповання затримали і повідомили про підозру у ч. 4 ст. 185 КК України. Їм обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з правом внесення застави на загальну суму понад 3,5 млн гривень.

Фото: викрадені ікони (mvs.gov.ua)

Раніше РБК-Україна писало, що у Києві правоохоронці викрили наркосиндикат рекордною партією метадону. Одним з організаторів угруповання є колишній правоохоронець.

Також повідомлялося, що в Херсонській області викрили групу, яка тримає людей у трудовому рабстві.