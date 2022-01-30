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Полиция задержала группу, которая планировала массовые беспорядки в Украине

Автор: Дмитрий Кузнецов

Правоохранители задержали группу лиц, которые планировали массовые беспорядки в Украине. Подробности в полиции пообещали раскрыть завтра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управление коммуникации Национальной полиции Украины.

Отмечается, что группу лиц, которая планировала массовые беспорядки на территории Украины, задержала Нацполиция. Подробности правоохранители пообещали раскрыть завтра, 31 января, на брифинге.

Он пройдет с участием министра внутренних дел Дениса Монастырского и главы Нацполиции Игоря Клименко.

Напомним, в декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский сообщил о готовящемся в стране государственном перевороте.

Отметим, позднее глава государства заявил, что люди, готовившие государственный переворот в Украине, не изменили свои планы.

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Министерство внутренних дел УкраиныУкраина