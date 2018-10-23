Полиция задержала группу "антикоррупционеров", которые вымогали деньги с чиновников

Фото: полиция (РБК-Украина)

Для прикрытия своей противоправной деятельности участники группы создали общественную организацию, якобы занимавшуюся борьбой с коррупцией в Украине

Полиция задержала группу злоумышленников, которые под видом антикоррупционной деятельности занимались вымогательством денег. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу полиции.

Во время обыска у одного из фигурантов обнаружено паспорт так называемой "Луганской народной республики".

"Для прикрытия своей противоправной деятельности участники группы создали общественную организацию, якобы занимавшуюся борьбой с коррупцией в Украине. Правонарушители подыскивали компрометирующую информацию на работников государственных органов, коммерческих структур. В дальнейшем они требовали от выбранных жертв деньги за неразглашение компрометирующей или конфиденциальной информации, которая ними была сфальсифицирована", - говорится в сообщении.

"В случае отказа потерпевших выплачивать средства "антикоррупционеры" оказывали на них давление, в частности - угрожали физической расправой и уничтожением имущества. Кроме того, как последний аргумент, злоумышленники сообщали в сети Интернет о разоблачении еще одного "коррупционера" и распространяли фальсифицированную информацию", - сообщили в полиции.

Отметим, ранее сообщалось, что в Славянске Служба безопасности Украины (СБУ) задержала троих "антикоррупционеров", которые систематически требовали деньги с местных предпринимателей.