Полиция задержала громадина Израиля из-за стрельбы в Умани

По данным пресс-службы, стрельба произошла в субботу, 22 мая на улице Софьи Перовской. В результате пострадали два человека, граждане Израиля. Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, изъяли вещественные доказательства, опросили свидетелей и отобрали объяснения у очевидцев, а также установили личность злоумышленника, сообщили в полиции.

"В помещении отеля между мужчинами возник конфликт, который перерос в стрельбу. Злоумышленник ранил одного хасида в грудную клетку, другого - в руку. После чего, скрылся в неизвестном направлении еще до приезда правоохранителей", - говорится в сообщении.

Сейчас мужчина задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Сейчас собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

При процессуальном руководстве окружной прокуратуры города Умань решается вопрос об объявлении подозрения и избрании задержанному меры пресечения, добавили в полиции.